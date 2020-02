Mercato Centrale di Firenze, tutti gli eventi di Febbraio

Mar, 04/02/2020 - 11:20 — La redazione

Febbraio di grandi appuntamenti, come sempre del resto, al Mercato Centrale di Firenze. Calendario ricco di eventi e incontri per tutti i gusti e le età.

Prendi nota di tutte le date.

5 FEBBRAIO | A SUGHERO D’ARTE | Alle 18:00

Laboratorio per bambini in collaborazione con Orti Dipinti. I piccoli partecipanti impareranno a realizzare dei timbri usando dei tappi di sughero. Evento gratuito su iscrizione: [email protected].

8 FEBBRAIO | LA SCIENZA IN CUCINA | Alle 16:30

Laboratorio per bambini in collaborazione con l’Associazione C.E.T.R.A. alla scoperta delle reazioni inaspettate e sorprendenti che si possono creare combinando cibi di natura differente. I bambini potranno divertirsi e imparare, l’evento è gratuito su iscrizione: [email protected].

11 FEBBRAIO | AMOR ORIGAMI | Alle 18:00

Laboratorio dedicato ai ragazzi e agli adulti sulla realizzazione di origami. Il laboratorio nasce in collaborazione con l’associazione Origamare, Kumi Suzuki insegnerà la tradizionale tecnica giapponese dell’origami, il tema dell’appuntamento è “Fiori invernali” e i partecipanti impareranno a realizzare camelie e ghirlande di camelie. Evento gratuito su iscrizione: [email protected].

13 FEBBRAIO | CIOCCOLATO IN PERLE | Alle 18:00, presso la bottega Il cioccolato e il gelato

L’artigiano Cristian Beduschi terrà un piccolo corso di degustazione di cioccolatini. Da vero esperto, Beduschi spiegherà quali sono i processi di produzione per arrivare alla realizzazione di un cioccolatino perfetto, le differenze tra le materie prime utilizzate e i segreti per degustarli e carpirne ogni sfumatura. L’evento, dedicato agli adulti, è gratuito su iscrizione: [email protected].

14 FEBBRAIO | L’AMORE È UN GIOCO | Dalle 18:30

Il primo piano viene travolto dall’atmosfera di San Valentino: festeggiamo e giochiamo insieme con #amorealprimopiano. Che tu sia single o in coppia, c’è sempre un motivo valido per brindare. Se stai cercando la tua mezza mela, prendi uno sticker e cerca la tua anima gemella tra le botteghe del Mercato. Fatti un selfie e usa l’hashtag #amorelaprimopiano, taggando il profilo @ilmercatocentralefirenze. Una volta trovata la tua metà, presentatevi al bancone per ricevere i vostri meritatissimi cocktail omaggio. Chi è in coppia, invece, giocherà rispondendo a 3 semplici domande: se due risposte su 3 corrispondono, il cocktail è servito!

16 FEBBRAIO | CARNEVALE DI ALIANO | Dalle 18:00

Sfilata dello storico Carnevale di Aliano con le maschere arcaiche “cornute” e il gruppo di “pacchiane”. Una giornata per conoscere da vicino la tradizione del carnevale alianese accompagnati dai ritmi folk dei gruppi U Cirnicchiu e gli Amarimai. Tutti i dettagli: https://www.mercatocentrale.it/news/storico-carnevale-aliano-mercato-centrale-firenze/.

19 FEBBRAIO | NEBULOSE GOLOSE | Alle 18:00

Laboratorio gratuito per bambini in collaborazione con la Fondazione Scienza e Tecnica. I piccoli partecipanti impareranno tante curiosità sulle nebulose, mettendole in pratica in maniera creativa prima di gustare una deliziosa merenda tutti insieme. Evento gratuito su iscrizione: [email protected].

21 FEBBRAIO | CARNEVALE BUONO | Alle 18:00, presso la Scuola di Cucina

Nella Scuola di Cucina Lorenzo de’ Medici al primo piano del Mercato Centrale c’è sempre qualcosa da imparare. Il laboratorio è dedicato alle famiglie, Valerie Rugi della bottega Il Fritto insegnerà come preparare i dolci tipici di Carnevale nella loro versione più gustosa. Evento gratuito su iscrizione: [email protected].

22 FEBBRAIO | I BAMBINI DI CASA MARTELLI | Alle 10:30

Un laboratorio dedicato ai più piccoli in collaborazione con l’Associazione degli Amici dei Musei di Palazzo Davanzati, seguito da una visita guidata presso il Museo di Casa Martelli. L’evento è dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni, è gratuito ma è richiesta l’iscrizione inviando un’e-mail a [email protected].

25 FEBBRAIO | SUSHI FUOR D’ACQUA | Alle 18:30, presso la bottega del Sushi

Hai sempre voluto imparare a fare il sushi? Approfitta del laboratorio gratuito con l’artigiano Mitsubiki Toshifumi per imparare a prepararne uno davvero molto particolare… a base di carne! Toshi ama sperimentare, infatti è riuscito a prendere per la gola i fiorentini creando il lampredotto don, unendo il suo amore per la cucina nipponica e quella toscana.

26 FEBBRAIO | PRESENTAZIONE DEL LIBRO “PER LE STRADE DI… FIRENZE” | Alle 19:00

Presentazione del libro fotografico “Per le strade di… Firenze” a cura dell’editore Porto Seguro. Le autrici Patrizia Messeri e Alessandra Pezzati hanno raccontato la città di Firenze attraverso il loro sguardo artistico e da una prospettiva inedita.

28 FEBBRAIO | FIABE AL MERCATO | Alle 18:00

Al primo piano i bambini non si annoiano mai! GLAM – Gli asini di Mercadante mette in scena uno spettacolo liberamente ispirato alla fiaba “Lo cunto dell’uerco” di Giambattista Basile. Il protagonista è lo scansafatiche Antonio Tontònio che, scappato di mano alla sua mamma, si ritrova in mezzo al bosco, lontano dalla città. Evento gratuito su iscrizione: [email protected].

MA CHE MUSICA, MERCATO! Dalle 18:00 alle 20:00

6 febbraio: 20 Something Trio

10 febbraio: Thunderbiins

20 febbraio: Underscore band

27 febbraio: Disperati Erotici Trio

Per info scrivere a [email protected] o chiamare il numero 0552399798.