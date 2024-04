Al via car2go, parte oggi il servizio di car sharing a flusso libero | Il Sito di Firenze

Tuesday, 26 August 2014 – 04:31

Firenze

La manutenzione dei veicoli affidata alla cooperativa sociale Archimede

Gio, 15/05/2014 – 03:22 — La Redazione

Sono entrate in servizio oggi. Sono le Smart di car2go, il servizio di car-sharing a flusso libero. Questa mattina il via ufficiale in piazza Signoria dove, dalle 12, gli utenti già registrati hanno potuto utilizzare immediatamente le auto che si caratterizzano per una bassa emissione di C02. Da oggi sono 150 le auto a disposizione, la flotta sarà a regime a fine mese con 200 veicoli. E come a Milano e Roma, anche a Firenze car2go si colora di solidarietà. Sarà infatti la cooperativa sociale Archimede ad occuparsi della manutenzione del parco macchine di car2go (pulizia, rifornimento, altri piccoli interventi). La cooperativa fiorentina ha infatti condiviso il progetto con Spazio Aperto, la società cooperativa sociale di Milano che si occupa già della manutenzione della flotta milanese e romana. Gli interventi saranno effettuati grazie ad inserimenti lavorativi di persone svantaggiate (inizialmente 4-5 ma il numero può aumentare in caso di necessità). Tornando al servizio, fino al 14 giugno la registrazione è gratuita e comprende 30 minuti di guida in omaggio e per chi ha già effettuato entro la data di scadenza la pre-registrazione online sarà possibile ritirare la tessera gratuita fino al 30 giugno. Successivamente la registrazione avrà un costo di 19 euro una tantum. Gli utenti registrati pagamento soltanto il reale utilizzo che fanno del servizio, senza canoni aggiuntivi, al costo di 0,29 euro al minuto incluso tasse, assicurazione, benzina, parcheggio, i primi 50 chilometri e IVA. Car2go è il primo soggetto privato ad aver risposto al bando pubblicato dal Comune per l’individuazione dei gestori del servizio di car sharing a flusso libero e che prevede una flotta complessiva di 600 veicoli. Infine, il servizio car2go è interoperabile in Italia e in tutta Europa: gli iscritti di Firenze possono utilizzare il servizio anche a Milano e Roma e in tutte le città europee dove car2go e viceversa. Per info e registrazioni www.car2go.com/it/firenze, lo shop car2go di via Pertini 32 in zona Novoli, la sede regionale di Legambiente in via Giampaolo Orsini 44.

Tuesday, 26 August 2014 – 04:31

Firenze

La manutenzione dei veicoli affidata alla cooperativa sociale Archimede

Gio, 15/05/2014 – 03:22 — La Redazione

Sono entrate in servizio oggi. Sono le Smart di car2go, il servizio di car-sharing a flusso libero. Questa mattina il via ufficiale in piazza Signoria dove, dalle 12, gli utenti già registrati hanno potuto utilizzare immediatamente le auto che si caratterizzano per una bassa emissione di C02. Da oggi sono 150 le auto a disposizione, la flotta sarà a regime a fine mese con 200 veicoli. E come a Milano e Roma, anche a Firenze car2go si colora di solidarietà. Sarà infatti la cooperativa sociale Archimede ad occuparsi della manutenzione del parco macchine di car2go (pulizia, rifornimento, altri piccoli interventi). La cooperativa fiorentina ha infatti condiviso il progetto con Spazio Aperto, la società cooperativa sociale di Milano che si occupa già della manutenzione della flotta milanese e romana. Gli interventi saranno effettuati grazie ad inserimenti lavorativi di persone svantaggiate (inizialmente 4-5 ma il numero può aumentare in caso di necessità). Tornando al servizio, fino al 14 giugno la registrazione è gratuita e comprende 30 minuti di guida in omaggio e per chi ha già effettuato entro la data di scadenza la pre-registrazione online sarà possibile ritirare la tessera gratuita fino al 30 giugno. Successivamente la registrazione avrà un costo di 19 euro una tantum. Gli utenti registrati pagamento soltanto il reale utilizzo che fanno del servizio, senza canoni aggiuntivi, al costo di 0,29 euro al minuto incluso tasse, assicurazione, benzina, parcheggio, i primi 50 chilometri e IVA. Car2go è il primo soggetto privato ad aver risposto al bando pubblicato dal Comune per l’individuazione dei gestori del servizio di car sharing a flusso libero e che prevede una flotta complessiva di 600 veicoli. Infine, il servizio car2go è interoperabile in Italia e in tutta Europa: gli iscritti di Firenze possono utilizzare il servizio anche a Milano e Roma e in tutte le città europee dove car2go e viceversa. Per info e registrazioni www.car2go.com/it/firenze, lo shop car2go di via Pertini 32 in zona Novoli, la sede regionale di Legambiente in via Giampaolo Orsini 44.