Procura di Firenze, doping: 3 arresti e 3.000 farmaci sequestrati | Il Sito di Firenze

Monday, 26 May 2014 – 15:18

NAS

Ven, 23/05/2014 – 11:19 — La Redazione

Tre arresti e oltre 3.000 farmaci dopanti sequestrati. È questo il bilancio di un’operazione dei NAS di Firenze, Siena, Livorno, Pisa, Bologna e Roma. Il tribunale di Firenze ha emesso 14 decreti di perquisizione. Nell’operazione antidoping le indagini coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica di Firenze, Luigi Bocciolini, hanno permesso di individuare un personal trainer che oltre ad esercitare abusivamente la professione medica prescrivendo farmaci ad azione anabolizzante, in concorso con un commerciante importava dall’estero, senza autorizzazione, medicinali ad azione anabolizzante e stupefacente per poi commercializzarli al mercato nero.

I Carabinieri dei NAS di Ancona hanno arrestato un commerciante di integratori alimentari ed un medico di Fabriano, entrambi per importazione illecita di farmaci ad azione anabolizzante e stupefacente dalla Grecia.

