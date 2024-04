Toscana, regolamento acustico: verso l'approvazione in giunta | Il Sito di Firenze

Monday, 02 June 2014 – 06:11

Quiete pubblica

Sab, 31/05/2014 – 00:02 — La Redazione

Sarà presentato alle categorie economiche la prossima settimana il nuovo regolamento della Regione Toscana in materia di norme sull’inquinamento acustico.

Il passaggio sarà preliminare alla conseguente approvazione in giunta che dovrebbe arrivare nella prima decade di giugno.

Lo fa sapere l’assessorato regionale all’ambiente e all’energia alla vigilia dell’apertura della stagione estiva rassicurando gestori, amministrazioni pubbliche e residenti che prestissimo sarà a disposizione la normativa con la quale si potrà garantire sia lo sviluppo economico che il riposo di chi si trova nelle località turistiche.

La proposta tiene conto di una serie di incontri con rappresentanti di Anci e delle associazioni di categoria nei quali ci sono state verifiche nel corso di queste settimane.

