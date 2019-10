Oggi la Toscana Aeroporti I Medicei sfida i campioni del Calvisano

Sab, 26/10/2019 - 00:01 — La redazione

La Toscana Aeroporti I Medicei fa il suo debutto stagionale al Ruffino Stadium Mario Lodigiani, oggi sabato 26 ottobre alle 16.00, e lo fa in grande stile.

A contendere la vittoria ai gigliati nel secondo turno del Peroni TOP12 verrà a Firenze proprio il campione d’Italia Kawasaki Robot Calvisano. Continua a pieno regime quindi l'atteso tour de force che vedrà i gigliati confrontarsi nelle prime giornate con le migliori squadre del campionato.

Reduci da una netta sconfitta a Padova in un match giocato a viso aperto con l’Argos Petrarca per i ragazzi di Presutti e Basson si prospetta un’altra dura prova che questa volta sarà da affrontare con il vantaggio delle mura amiche. Nel primo turno I calvini di coach Brunello hanno rispettato a pieno i pronostici andando a vincere in trasferta in casa della neopromossa HBS Colorno per 43 a 10.

Per la stagione 2019/2010 sarà introdotta la designazione del Peroni player of the match da parte dei commentatori del live Facebook e dei giornalisti presenti alla partita. Rimane la tradizione del premio Ruffino che sarà titolato “Ruffino MVP” (most valualble player) e assegnato al mediceo migliore in campo. Posto unico 10€, under 18 ingresso libero.

«So che venderemo cara la pelle, questo mi aspetto dai miei ragazzi. - è il commentato di coach Presutti - Giocheremo in casa davanti al nostro pubblico e mi aspetto un bello spettacolo, come è stato a Padova. Malgrado il risultato finale abbiamo dato il massimo e chi ha visto la partita si è divertito. A Firenze sarà una partita bella tosta, davanti avremo i campioni d’Italia, una squadra che ogni anno cambia molto ma mantiene sempre un altissimo assetto di qualità. Allo stadio si stanno organizzando per accoglierli con una bella cornice di pubblico e questo fa molto piacere. A noi non mancheranno sicuramente le motivazioni».

Firenze, Ruffino Stadium Mario Lodigiani – sabato 26.10.2019 - ore 16.00

Peroni TOP12, II GIORNATA

Toscana Aeroporti I Medicei v Kawasaki Robot Calvisano

Toscana Aeroporti I Medicei: Tuculet; Biffi, Menon, Rodwell, Cornelli; Newton, Esteki; Greeff, Venco, Boccardo; Maran (cap.), Signore ; Marin, Giovanchelli, Zileri.

A disposizione: De Marchi, Schiavon, Battisti, Chiappini, Broglia, Rorato, Panetti A., Bientinesi.

All. Presutti, Basson

Arb. Emanuele Tomò (Roma)

AA1 Federico Boraso (Rovigo), AA2 Simone Boaretto (Rovigo)

Quarto Uomo: Massimo Celli (Arezzo)

TOSCANA AEROPORTI I MEDICEI CADETTI - SERIE A

Inversione di campo per la Toscana Aeroporti I Medicei Cadetti di coach Sorrentino che dopo l’esordio positivo con l'Unione Rugby Capitolina incontreranno domenica 27 ottobre alle 15.30 al Ruffino Stadium Mario Lodigiani il Pagano & Ascolillo Pesaro Rugby. Arbitrerà il Sig. Riccardo Bonato di Alessandria. Posto unico 5€, under 18 ingresso libero.

TOSCANA AEROPORTI FIRENZE RUGBY 1931 CADETTI - SERIE C1

Chiamati a dare continuità in casa all’ottima prova della trasferta con il Tanca Ludos di Olbia anche per i Cadetti del Firenze Rugby 1931 di Sposato e Bonuomo è arrivato il momento dell’esordio stagionale al Ruffino Stadium. Appuntamento domenica 27 ottobre alle 13.30.