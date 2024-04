Viale Gori occupato dal Movimento di lotta per la casa. Traffico bloccato poi intervengono Digos e Carabinieri | Il Sito di Firenze

Monday, 01 September 2014 – 13:21

protesta

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Ven, 29/08/2014 – 12:15 — La Redazione

Nuova azione di protesta "clamorosa" degli attivisti del Movimento di Lotta per la casa che hanno bloccato la circolazione di viale Gori con una barriera di cassonetti portati per strada. Tempestivo l’arrivo delle forze dell’ordine con carabinieri e Digos impegnati a liberare il blocco per il ripristino della viabilità. La protesta è avvenuta nei pressi dell’ex hotel Concorde occupato dagli attivisti dove alcuni giorni fa l’azienda per l’energia elettrica scortata dalla polizia ha provveduto a fermare la fornitura di energia all’ex hotel occupato abusivamente. Lorenzo Bargellini, portavoce del Movimento, annuncia nuove proteste. "Non finisce qui. Scenderemo nuovamente in piazza per il diritto alla casa".

Monday, 01 September 2014 – 13:21

protesta

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Ven, 29/08/2014 – 12:15 — La Redazione

Nuova azione di protesta "clamorosa" degli attivisti del Movimento di Lotta per la casa che hanno bloccato la circolazione di viale Gori con una barriera di cassonetti portati per strada. Tempestivo l’arrivo delle forze dell’ordine con carabinieri e Digos impegnati a liberare il blocco per il ripristino della viabilità. La protesta è avvenuta nei pressi dell’ex hotel Concorde occupato dagli attivisti dove alcuni giorni fa l’azienda per l’energia elettrica scortata dalla polizia ha provveduto a fermare la fornitura di energia all’ex hotel occupato abusivamente. Lorenzo Bargellini, portavoce del Movimento, annuncia nuove proteste. "Non finisce qui. Scenderemo nuovamente in piazza per il diritto alla casa".