Processo Forteto: la Procura di Firenze presenterà ricorso contro la ricusazione | Il Sito di Firenze

Mer, 06/08/2014 – 00:00 — La Redazione

Sarà presentato ricorso in Cassazione contro la ricusazione del Giudice Marco Bouchard dal processo su Il Forteto. Questa la decisione della Procura Generale di Firenze. Lo ha confermato il Procuratore, Tindari, che ha riunito i suoi sostituti per due giorni. Il ricorso con i motivi dell’impugnazione, che potrebbe essere presentato già in questa settimana, sarà preparato dal PG Adolfo Sgambaro.

