Si dà fuoco davanti al palazzo di Giustizia: lo salvano, ma poi tenta la fuga | Il Sito di Firenze

Tuesday, 24 June 2014 – 06:49

È un tunisino di 27 anni

Sab, 21/06/2014 – 00:02 — La Redazione

Ieri pomeriggio un uomo di 27 anni si è dato fuoco davanti al palazzo di giustizia di Firenze. L’uomo si è cosparso gli abiti di benzina e con un accendino ha innescato le fiamme. Fortunatamente i Vigili del Fuoco, Carabinieri e sanitari del 118 sono potuti intervenire celermente: erano stati avvertiti prima che il giovane compiesse il folle gesto da un amico dello stesso. I militari dell’Arma e i Vigili del Fuoco hanno cercato di farlo desistere, ma dopo aver iniziato una trattativa, all’improvviso l’uomo si è cosparso di benzina e si è dato fuoco. I pompieri hanno subito spento le fiamme che avevano avvolto il corpo del 27enne tunisino che poi è stato trasportato all’ospedale di Careggi con ustioni sul 90% del corpo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il gesto sarebbe stato compiuto in segno di protesta contro una misura restrittiva a suo carico disposta dal Tribunale fiorentino. Prima di essere ricoverato, malgrado le ustioni di primo e secondo grado su gran parte del corpo (la prognosi è riservata), il tunisino si è alzato dal letto ed ha cercato di fuggire, a quel punto i sanitari 118, dopo averlo bloccato, lo hanno sedato.

Sab, 21/06/2014 – 00:02 — La Redazione

Ieri pomeriggio un uomo di 27 anni si è dato fuoco davanti al palazzo di giustizia di Firenze. L’uomo si è cosparso gli abiti di benzina e con un accendino ha innescato le fiamme. Fortunatamente i Vigili del Fuoco, Carabinieri e sanitari del 118 sono potuti intervenire celermente: erano stati avvertiti prima che il giovane compiesse il folle gesto da un amico dello stesso. I militari dell’Arma e i Vigili del Fuoco hanno cercato di farlo desistere, ma dopo aver iniziato una trattativa, all’improvviso l’uomo si è cosparso di benzina e si è dato fuoco. I pompieri hanno subito spento le fiamme che avevano avvolto il corpo del 27enne tunisino che poi è stato trasportato all’ospedale di Careggi con ustioni sul 90% del corpo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il gesto sarebbe stato compiuto in segno di protesta contro una misura restrittiva a suo carico disposta dal Tribunale fiorentino. Prima di essere ricoverato, malgrado le ustioni di primo e secondo grado su gran parte del corpo (la prognosi è riservata), il tunisino si è alzato dal letto ed ha cercato di fuggire, a quel punto i sanitari 118, dopo averlo bloccato, lo hanno sedato.

