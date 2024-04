Adesso Sundas diventa 'onorevole' al Parlamento Mondiale | Il Sito di Firenze

Navigando su Youtube ci siamo imbattuti in un personaggio noto al pubblico fiorentino per le sue vicissitudini e disavventure. Alessio Sundas. Lui è un manager che propone " la sua esperienza nell’ambito dell’immagine per chi volesse tentare la carriera nel settore moda, pubblicità e televisione". Alessio Sundas non è tuttavia estraneo a trovate mediatiche, alcune delle quali hanno fatto discutere. E’ il caso di Marco Ahmetovic, il romeno che, ubriaco al volante, travolse ed uccise quattro ragazzi e che Sundas scelse come testimonial per una linea di abbigliamento per rom. Nel frattempo il manager dello spettacolo era protagonista di simpatici siparietti con qualche genitore infervorato a Mi manda Raitre, poi nel 2010 la condanna del Tribunale di Firenze a tre anni e quattro mesi di carcere per truffa aggravata . Secondo l’accusa truffò 16 persone facendogli sborsare fino a 30000 euro. Di questa disavventura giudiziaria nel sito non v’è traccia ma Sundas stila un decalogo dell’attività manageriale che dovrebbe portare gli aspiranti al successo:"E’ difficile quantificare i costi di inizio e per quanto tempo il manager debba lavorare sul progetto di inserimento nel settore, vista la concorrenza e gli svariati rami (televisione, comparse ,cinema, magazine, spot pubblicitari, sfilate, show-room)..". Non da meno la missiva che ha inviato a Benedetto XIV, "‘Santita’ La prego di accettare questa mia donazione di 200 mila euro per aiutare la Citta’ del Vaticano e i sacerdoti di tutte le chiese del mondo, sperando di ricevere una Sua lettera scrivendomi una data possibile per incontrarLa personalmente’. A corredo del fax inviato al Papa, Sundas ha allegato un assegno di 150 mila euro del Credito emiliano intestato a Joseph Ratzinger, definendosi ‘Suo umile seguace’, e facendosi uno ‘sconto’ di 50 mila euro sulla cifra promessa. Ma il polivalente manager, forse fiutando l’aria che tira, ha da ultimo sposato, a modo suo, una carriera politica che lo vede comparire in posti di rilievo di improbabili formazioni politiche. Forse una provocazione? Fatto sta che Sundas ricopre attualmente la carica di Vice-Segretario nazionale della Democrazia Cristiana e Portavoce nazionale del partito, ha accettato l’incarico di coordinare la Redazione de Il Popolo della Democrazia Cristiana. Ma l’Italia non basta, sono altre le mire di Sundas come si può evincere dal video diffuso su Youtube. Oggi, il manager della moda, è "Onorevole al Parlamento Mondiale". Lo scopriamo nella telefonata, in non si sa quale trasmissione, che è diventata un video con la foto del ‘parlamentare’ come sfondo. Inutile ogni ulteriore anticipazione. Vi consigliamo di vederlo, ma prima una precisazione sul Parlamento Mondiale. Vi invitiamo a visitare il sito internet (www.internationalparliament.org) per una vostra valutazione personale su questa ‘istituzione’ e per vedere se anche voi non trovate traccia di Alessio Sundas.

ECCO IL VIDEO DI ALESSIO SUNDAS NELLE VESTI DI ONOREVOLE AL PARLAMENTO MONDIALE



