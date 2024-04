"Apriti Cinema!": l'arena estiva in piazza Santissima Annunziata | Il Sito di Firenze

Wednesday, 09 July 2014 – 22:48

Da lunedì 7

Sab, 05/07/2014 – 00:00 — La Redazione

Torna ‘Apriti cinema!’, la rassegna estiva di cinema d’autore in piazza Santissima Annunziata. Gli spettacoli inizieranno lunedì 7 e andranno avanti fino a fine luglio. L’ingresso è libero. L’organizzazione è a cura di Quelli della Compagnia e dell’associazione Quelli dell’Alfieri e rientra nel programma dell’estate fiorentina. La rassegna, giunta alla terza edizione, proporrà come ogni anno una selezione di film in lingua originale con sottotitoli in italiano, in collaborazione con i festival della ‘50 giorni’ e della ‘Primavera di cinema orientale’ Ogni lunedì appuntamento con ‘Lo schermo dell’arte. Notti di mezza estate’, rassegna dedicata quest’anno interamente agli outsiders dell’arte; i martedì saranno dedicati a ‘Michelangelo e il cinema’, rassegna organizzata dall’Accademia delle arti e del disegno in occasione dei 450 anni della morte dell’artista; mercoledì appuntamento col ‘Festival dei popoli’ e a film dedicati a grandi scrittori; si conferma poi l’appuntamento con la retrospettiva del Premio Fiesole ai maestri del cinema (a cura dell’associazione Gli spostati) quest’anno dedicata a Giuseppe Tornatore. Il regista sarà presente domenica 20 luglio per presentare ‘La leggenda del pianista sull’oceano’. Protagonisti delle altre serate saranno i festival della Primavera di Cinema Orientale (WA!Japan Film Festival, Florence Korea Film Fest e Film Middle East Now), della 50 Giorni di Cinema Internazionale a Firenze (NICE, Balkan Florence Express, River to River Florence Indian Film Festival, Festival Internazionale di Cinema e Donne, Florence Queeer Festival, La Finestra sul Nord e Immagini e Suoni del Mondo – Festival del Film Etnomusicale).

“Il cinema non poteva mancare nell’Estate fiorentina – ha sottolineato Stefano Boeri, direttore artistico dell’Estate – . Abbiamo un festival di qualità che servirà anche a dare la giusta visibilità a proiezioni e autori meno noti, una rassegna gratuita, in una piazza suggestiva, che coinvolge tanti festival cinematografici: una formula originale che non esiste in altre città d’Italia e che va assolutamente incoraggiata”.

