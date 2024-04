Banda con spranghe e bastoni aggredisce uomo. Chiuso 15 giorni bar in via Baracca | Il Sito di Firenze

Monday, 01 September 2014 – 13:25

ordine pubblico

Ven, 29/08/2014 – 10:22 — La Redazione

Venti persone tante hanno aggredito la scorsa notte un 38enne marocchino al Cafè Prestige in via Baracca a Firenze. Una vera e propria banda armata di spranghe e attrezzi agricoli che si è scagliato contro l’uomo e altre tre persone intervenute in difesa. Sul posto è arrivata la Polizia ma i protagonisti della spedizione punitiva sono riusciti a scappare prima dell’arrivo delle volanti. Il trentottenne ha riportato la frattura di una gamba e altre contusioni. Lievi ferite per i tre clienti, di età compresa tra i 30 e i 40 anni, di nazionalità tunisina, marocchina e albanese. Il locale è stato chiuso dalla questura per 15 giorni su decisione del questore Raffaele Micillo per motivi di ordine pubblico. Dalla questura spiegano che la chiusura è scattata anche a seguito di altri episodi avvenuti nel locale nelle scorse settimane. In particolare, il locale sarebbe stato frequentato da cittadini extracomunitari irregolari e già noti alle forze dell’ordine. Numerose nell’ultimo periodo le chiamate in questura di residenti che si lamentavano per gli schiamazzi notturni provenienti dal bar.

