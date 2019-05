Maltempo: codice giallo sula Toscana per rischio idrogeologico e idraulico

Dom, 26/05/2019 - 15:35 — La redazione

Piove con temporali forti sparsi e continuerà domani, lunedì 27 maggio, in Valdichiana, lungo la costa e nell'immediato entroterra da Cecina a Castiglione della Pescaia, nell'alto bacino dell'Ombrone fino a tutta la Toscana del sud.

Situazione migliore solo in Lunigiana e Garfagnana. Lo comunica la Regione Toscana. A fronte del tempo instabile per la presenza di una vasta area depressionaria sul Tirreno centro-meridionale la sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un avviso di vigilanza per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, con codice giallo già dalla tredici di oggi, domenica 26 maggio, fino alla mezzanotte di domani, lunedì. Codice giallo in metà Toscana (quella più a sud) anche per temporali,da mezzogiorno di domani fino alle 20 della sera. Possibili anche colpi di vento e grandinate. Oggi, domenica, sono previste precipitazioni diffuse su tutto il territorio.I fenomeni risulteranno di intensità debole o al più moderata.Possibili locali rovesci più probabili sulle zone centro-meridionali e costa. Ovunque sono previsti cumulati medi significativi, salvo le zone di nord-ovest dove risulteranno inferiori.

Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all'interno della sezione "Allerta meteo" del sito della Regione Toscana, all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.