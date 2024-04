Fiorentina: oggi a Montecatini la presentazione di Joaquin | Il Sito di Firenze

Sunday, 15 June 2014 – 03:08

Hotel La Pace

Gio, 11/07/2013 – 00:00 — La Redazione

Oggi, giovedì 11 luglio, alle ore 15:30 presso la sala conferenze del Grand Hotel & La Pace di Montecatini Terme si terrà la conferenza stampa di presentazione del calciatore Joaquín Sánchez Rodríguez.

Joaquin è nato a El Puerto De Santa Maria, in Spagna, il 21 luglio 1981, ha firmato un contratto che lo legherà alla società gigliata fino al 30 giugno 2016.

Aggiornamento: La presentazione di Joaquin è stata posticipata alle 16:30.

