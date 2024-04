Firenze: scopre la moglie senza veli su un calendario e scoppia il finimondo | Il Sito di Firenze

Saturday, 16 August 2014 – 03:33

Gelosia

Gio, 10/07/2014 – 12:59 — La Redazione

Un fiorentino ha scoperto per caso che la moglie aveva posato per un calendario osé sponsorizzato da un’autofficina di Lucca. Colto da un raptus di gelosia da Firenze ha raggiunto l’officina lucchese per chiederne ragione all’ignaro proprietario che per convincerlo che non c’entrava niente è stato costretto a chiamare i carabinieri. La giovane moglie si sarebbe fatta convincere a lasciarsi fare degli scatti "nudi" da un fotografo il quale l’avrebbe avvisata che le foto sarebbero state utilizzate per un calendario, ma diffuso lontano dalla provincia di Firenze.

