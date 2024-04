Immigrazione: Donzelli (FdI) "Rossi organizza il meeting per abbracciare i clandestini. Irresponsabile." | Il Sito di Firenze

Wednesday, 09 July 2014 – 19:22

"Tra gli invitati manca solo il presidente di AssoScafisti"

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Lun, 07/07/2014 – 14:10 — La Redazione

"Leggo di un meeting a Cecina organizzato da ARCI, Regione Toscana, Cesvot, Comuni di Cecina e Rosignano, Provincia di Livorno (ma Renzi non le aveva abolite?) e Comune di Livorno. Meeting convocato sull’antirazzismo, ma intitolato ‘abbraccio mediterraneo’. Ma quale abbraccio? I disperati che salgono sulle carrette della morte devono essere scoraggiati non invitati con meeting e stucchevoli pensierini buonisti." Attacca così Giovanni Donzelli, capogruppo in Regione Toscana di Fratelli d’Italia il Meeting Internazionale Antirazzista convocato sulla questione mediterranea e a cui parteciperanno rappresentanti di associazioni per la tutela dei migranti tunisine, libiche e libanesi.

"Il Modo migliore per aiutare i migranti e non farli partire. Oppure Rossi crede che in Toscana si possa ospitare un miliardo di africani? Questi convegni, pagati con soldi pubblici, sono un messaggio deleterio che serve solo a consegnare altri disperati sui gommoni dei mercanti di uomini. A questo punto tra gli invitati di Rossi manca solo il presidente di Asso-scafisti" Continua Donzelli

"Il razzismo non c’entra niente, si tratta della consapevolezza che il nostro sistema sociale ed economico è saturo. In Toscana chiudono le imprese, aumenta la disoccupazione, mancano le case e aumentano i poveri. Prima di abbracciare nuovi clandestini sarebbe necessario salvare i toscani" Conclude Giovanni Donzelli.

Wednesday, 09 July 2014 – 19:22

"Tra gli invitati manca solo il presidente di AssoScafisti"

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Lun, 07/07/2014 – 14:10 — La Redazione

"Leggo di un meeting a Cecina organizzato da ARCI, Regione Toscana, Cesvot, Comuni di Cecina e Rosignano, Provincia di Livorno (ma Renzi non le aveva abolite?) e Comune di Livorno. Meeting convocato sull’antirazzismo, ma intitolato ‘abbraccio mediterraneo’. Ma quale abbraccio? I disperati che salgono sulle carrette della morte devono essere scoraggiati non invitati con meeting e stucchevoli pensierini buonisti." Attacca così Giovanni Donzelli, capogruppo in Regione Toscana di Fratelli d’Italia il Meeting Internazionale Antirazzista convocato sulla questione mediterranea e a cui parteciperanno rappresentanti di associazioni per la tutela dei migranti tunisine, libiche e libanesi.

"Il Modo migliore per aiutare i migranti e non farli partire. Oppure Rossi crede che in Toscana si possa ospitare un miliardo di africani? Questi convegni, pagati con soldi pubblici, sono un messaggio deleterio che serve solo a consegnare altri disperati sui gommoni dei mercanti di uomini. A questo punto tra gli invitati di Rossi manca solo il presidente di Asso-scafisti" Continua Donzelli

"Il razzismo non c’entra niente, si tratta della consapevolezza che il nostro sistema sociale ed economico è saturo. In Toscana chiudono le imprese, aumenta la disoccupazione, mancano le case e aumentano i poveri. Prima di abbracciare nuovi clandestini sarebbe necessario salvare i toscani" Conclude Giovanni Donzelli.