Coppa Italia: il 23 gennaio Fiorentina – Siena in diretta TV su Rai 2 | Il Sito di Firenze

Saturday, 31 May 2014 – 12:54

Quarti di finale

Gio, 16/01/2014 – 02:56 — La Redazione

Con le partite di ieri, si sono delineati i quadri dei quarti di finale di Coppa Italia 2013 – 2014. Il Siena ha sconfitto per 4 a 1 il Catania e il prossimo 23 gennaio alle 21:00 affronterà al Franchi di Firenze la Fiorentina. L’incontro sarà trasmesso in diretta TV su Rai 2.

Da regolamento, i quarti di finale si svolgono ad eliminazione diretta in gare di sola andata. Solo dalle semifinali si svolgeranno le gare di andata e ritorno, mentre la finale si disputa in gara unica.

