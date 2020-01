Fiorentina - Spal: la probabile formazione viola

Dom, 12/01/2020 - 00:56 — La redazione

Oggi alle 15 la Fiorentina sfiderà al Franchi di Firenze la Spal. Per l'allenatore viola Iachini (alla seconda partita sulla panchina gigliata dopo essere subentrato a Montella) l'atteggiamento dovrà essere come se i suoi uomini scendessero in campo contro la Juventus e la personalità sarà la base per portare a casa tre punti che, vista la classifica, sono fondamentali.

Tra gli obiettivi del lavoro da fare sulla squadra: riuscire progressivamente ad alzare il livello fisico della prestazione a 95 minuti di gioco e contestualmente migliorare possesso palla e ripartenze.

Il mercato invernale ha portato in viola il primo acquisto, Patrick Cutrone. "Chiunque arriverà qui è perché l'allenatore ha parlato con la società. Ho massima fiducia nel lavoro della società. Sono un garante – ha spiegato Iachini nella conferenza della vigilia – per far sì che le cose vengano fatte nel miglior modo possibile. La società ha dato disponibilità, ma il mercato di oggi non è come quello estivo, Ho fiducia nei ragazzi che alleno, hanno grandi margini di miglioramento. Voglio che la squadra diventi figlia del proprio allenatore".

Contro la Spal “sarà una partita importane, difficile. Ho detto ai ragazzi – ha dichiarato Iachini – di affrontare la gara come se dovessimo affrontare la Juventus. Non dimentichiamoci che la Spal ha vinto a Torino 2 a 0 e ha battuto la Lazio, e si gioca delle chances importanti. Dovremo fare una grande partita. Serve il piglio e la concentrazione di una partita contro una grande squadra. Forse è la partita più difficile del campionato. Serve personalità giusta e attenzione e di questo abbiamo parlato con i ragazzi”.

Questa la probabile formazione viola di Fiorentina – Spal, gara valida per la 19ª ed ultima giornata di andata del Campionato di Serie A 2019 – 2020: (3-5-2) Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic.

Questi i convocati da Iachini: Badelj, Benassi, Boateng, Brancolini Caceres, Castrovilli, Ceccherini, Chiesa, Cutrone, Dalbert, Dragowski, Eysseric, Ghezzal, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Pulgar, Ranieri, Sottil, Terracciano, Terzic, Venuti, Vlahovic, Zurkowski.

Arbitro: Federico La Penna della sezione di Roma 1; assistenti Baccini e Bresmes; quarto uomo Abbattista; Var-Avar Di Paolo e Valeriani.

D.M.