Linea 2 della Tramvia: il 14 marzo l'assegnazione dei lavori alla nuova ditta | Il Sito di Firenze

Incontro Nardella-Nencini

Ven, 07/03/2014 – 19:06 — La Redazione

"La prossima tappa nella realizzazione della linea 2 della Tranvia a Firenze sarà il 14 marzo, quando in giunta approveremo tutti gli atti del passaggio dalla ditta incaricata dei lavori, fallita, a quella nuova che avrà l’incarico di realizzare il tracciato". Lo ha detto il vicesindaco di Firenze, Dario Nardella al termine di un incontro in Palazzo Vecchio con il viceministro alle infrastrutture Riccardo Nencini. "Firenze ha bisogno di infrastrutture – ha aggiunto Nencini – da sindaco, Matteo Renzi ne ha già realizzate alcune importanti, ora si tratta di completare la vicenda aeroportuale, e di farlo nel più breve tempo possibile, e di completare la linea 2 e 3 della Tramvia, sulla quale il Governo condivide progettazione e fase esecutiva. Cercheremo di dare una mano reperendo finanziamenti necessari".

A fine 2013 l’ex sindaco Matteo Renzi aveva annunciato che i lavori per la linea 2 della Tramvia sarebbero iniziati il 14 febbraio 2014. Slittano ancora i tempi dell’opera che, prima del fallimento delle ditte che si erano aggiudicate gli appalti, sarebbero dovuti terminare nel 2015.

