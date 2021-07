Governance Poll Sole 24ore , Nardella al 57% dei gradimenti

Lun, 05/07/2021 - 09:43 — La redazione

Dario Nardella, sindaco di Firenze, ottiene il 57% del gradimento dai dati che emergono dalla nuova edizione della tradizionale indagine annuale 'Governance Poll', effettuata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore e pubblicata oggi. Solo il collega di Bologna, Virginio Merola (54,6%) 'sfonda' il muro del 50% tra i sindaci delle città metropolitane. Beppe Sala (Milano), infatti, si ferma per la prima volta sotto al 50 per cento occupando l'81mo posto (-2,7 per cento), mentre Virginia Raggi (Roma) e Chiara Appendino (Torino), entrambe Cinque Stelle, coabitano alla casella numero 94 con il 43 per cento di gradimento, con la Raggi che cala del 24,2 per cento e l'Appendino dell'11,6 per cento.

Luca Zaia e Antonio Decaro si confermano anche nel 2021 gli amministratori locali dal più elevato indice di gradimento in Italia, rispettivamente con il 74% dei consensi per il presidente della Regione Veneto e con il 65% per il sindaco di Bari. Crollo anche per Federico Pizzarotti (Parma, 97mo posto) che si allontana dalle prime posizioni occupate qualche anno fa.

Da notare al Sud l'affermazione Clemente Mastella (Benevento), che arriva alla fine del primo mandato da sindaco con un solido 59,5%. In caduta libera - dal secondo al 22mo posto in un solo anno le quotazioni di Cateno De Luca (Messina). Tra i governatori si segnala lo scatto di Stefano Bonaccini (Emilia Romagna, PD) che, con una crescita del 6%, raggiunge quota 60% e scalza dal secondo posto Massimiliano Fedriga .