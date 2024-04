Tragedia alle Cascine, morta anche la bambina di 2 anni. Nardella proclama il lutto cittadino. Aperta inchiesta contro ignoti | Il Sito di Firenze

Wednesday, 02 July 2014 – 17:31

albero caduto

Sab, 28/06/2014 – 22:19 — La Redazione

E’ morta la bimba di 2 anni colpita alla testa ieri sera da un ramo staccatosi da un albero nel parco delle Cascine, a Firenze, e ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale pediatrico Meyer. La conferma arriva dallo stesso nosocomio. Nell’incidente e’ deceduta anche la zia, morta sul posto per le profonde ferite riportate. I genitori della piccola hanno dato il consenso all’espianto degli organi. Nel frattempo il sindaco di Firenze Dario Nardella ha proclamato il lutto cittadino per il giorno delle esequie. Per cercare di fare chiarezza su quanto accaduto, il pm Giuseppe Ledda ha disposto una perizia. Lunedì sara’ nominato il perito incaricato di svolgere il lavoro. La Magistratura ha intanto aperto un fascicolo con le ipotesi di reato – nei confronti di ignoti – di omicidio colposo e lesioni colpose.

