Elezioni amministrative a Firenze, Meloni (FdI): "Con Paolo Marcheschi si vince"

Ven, 15/03/2019 - 19:41 — La redazione

"Non abbiamo ancora definito le candidature. Finora Fdi ha messo in campo i propri candidati: a Firenze Paolo Marcheschi sta facendo un ottimo lavoro. Andrea Romiti a Livorno sta riscuotendo grande entusiasmo, grande interesse anche da parte di mondi non tradizionalmente di destra.

La credibilità dei nostri candidati fa sempre la differenza". Lo afferma la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, al termine della riunione dell'assemblea nazionale del partito. Meloni per un verso tesse l'elogio dei nominativi messi in campo in queste settimane dal suo partito, ma rammenta al tempo stesso che il centrodestra vuole correre unito alle amministrative.

"Penso che con Marcheschi e Romiti possiamo vincere anche in territori non tradizionalmente facili- chiarisce-. D'altronde, abbiamo visto che non esistono più le roccaforti".

E questo perché "la sinistra ha tradito il suo elettorato di riferimento, mentre noi abbiamo saputo dare risposte anche alle persone comuni". La qualità del personale politico di Fratelli d'Italia viene difesa dai risultati in qualche modo: "Tutti i nostri sindaci sono stati ricandidati e confermati. Ho scoperto che i nostri sindaci vengono ricandidati e quasi sempre vincono".

Ad ogni modo, precisa, "il centrodestra si è incontrato informalmente l'altro giorno per ribadire che andremo compatti alle amministrative". Un caso a parte, in questa cornice, è rappresentato da Prato, dove Fdi non esprime un suo nome alternativo rispetto a quello avanzato dalla Lega, il funzionario di Confcommercio Daniele Spada. Forse significa che lì la candidatura viene data già per acquisita? Meloni frena: "Non abbiamo espresso dei candidati in alcuni capoluoghi. Questo non significa che consideriamo la partita chiusa".

"Non è detto che aspetteremo la Basilicata" per chiudere un accordo sui capoluoghi, "ci vedremo in chiusura della campagna elettorale in Basilicata, non so se ci vedremo prima, ma sono dell'idea che prima si chiude meglio è". Afferma la leader di Fdi, Giorgia Meloni. "È più facile che un incontro" del tavolo nazionale della coalizione "avvenga in occasione della conferenza stampa per il generale Bardi o immediatamente dopo. È questione comunque di giorni, perché il clima dell'incontro dell'altro giorno è stato assolutamente positivo. Non mi sembra che ci siano grandi questioni da risolvere, mi sembra che si possa uscire con una sintonia sostanziale e i tempi non saranno lunghi".