ESTAR: la Sanità della Toscana risparmia 100 milioni | Il Sito di Firenze

Tuesday, 27 May 2014 – 01:34

Rossi firma la legge regionale

Dom, 25/05/2014 – 00:03 — La Redazione

Il presidente della Regione Toscana ha apposto una firma da 100 milioni di euro. È quella che ha messo in calce alla legge regionale n. 26 che nel titolo reca "Misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria", ma che in pratica abolisce le tre Estav (Enti per i servizi tecnico amministrativi di area vasta) della Toscana per creare un unico Estar di dimensione regionale.

E’ lo stesso presidente della Regione Toscana a ricordare come fino al 2005 le Asl toscane facevano acquisti singolarmente. Poi, per risparmiare, fu deciso di ridurre i 16 centri acquisti a 3 per tutta la Toscana, gli Estav appunto. Con la firma di oggi e l’entrata in vigore della legge regionale si compie un altro passo avanti con la creazione di un solo centro d’acquisto (dai medicinali, ai presidi medico chirurgici, alle attrezzature) e di "regia" (dalla logistica, al pagamento del personale, alle manutenzioni) per tutto ciò che serve a far funzionare il "pianeta sanità toscana" .

Il centro acquisti unificato si chiamerà Estar (Ente per i servizi tecnico amministrativi regionali) e permetterà di risparmiare circa 100 milioni di euro all’anno.

Il presidente ha commentato l’avvenuta promulgazione affermando che questo è uno dei migliori esempi della spending review della Regione Toscana: tagliare i costi, risparmiare sui prezzi di acquisto e non tagliare i servizi ai cittadini.

