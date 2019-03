Sequestrati 200 chili di marijuana e 4 arresti: smantellata organizzazione che operava in Toscana e Friuli

Gio, 28/03/2019 - 12:28 — La redazione

È stata smantellata un'organizzazione dedita allo spaccio di droga tra Friuli Venezia Giulia, Veneto e Toscana che ha portato all'arresto di 4 persone e al sequestro di oltre 2 quintali di marijuana.

L'operazione è stata condotta carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Pordenone. A finire in manette tre albanesi e un'italiana fermati a Spilimbergo (Pordenone) e nella provincia di Siena, dove il gruppo criminale aveva il magazzino dove sono stati sequestrati i 200 chili di marijuana che veniva venduta a Firenze e nel Friuli.

L'indagine ha individuato due cellule di spacciatori, una operativa nell'hinterland di Firenze e l'altra nella pedemontana pordenonese. In particolare, l'organizzazione con base operativa a Spilimbergo si riforniva di stupefacenti da grossisti gravitanti ai confini tra le province di Siena e Firenze. Nel corso dell'inchiesta sono state utilizzate tecnologie moderne e tradizionali come il pedinamento degli indagati e dei loro veicoli, sull'asse Pordenone-Firenze. Gli spacciatori, per scongiurare il rischio di essere individuati, avevano infatti allestito un magazzino in un casolare della provincia di Siena, a un centinaio di chilometri da dove operavano e dimoravano materialmente. Al blitz hanno partecipato anche militari della Compagnia Carabinieri di Poggibonsi (Siena) e del Nucleo Investigativo di Firenze.