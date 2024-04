World League: successo per la Final Six al Mandela di Firenze | Il Sito di Firenze

La World League Finals Firenze 2014, conclusasi ieri sera con la vittoria degli Stati Uniti e il terzo posto conquistato dall’Italia di Berruto, è stata un grande successo di pubblico: la manifestazione, che in Italia mancava da dieci anni, ha fatto registrare più di venticinquemila presenze al Mandela Forum per le dieci partite disputate. Anche in televisione l’evento ha avuto un ottimo riscontro, grazie alle 14 ore di diretta andate in onda su Raisport, con una copertura televisiva che, comprese differite e repliche, ammonta a 30 ore complessive. 45 erano le emittenti collegate da tutto il mondo, con un’audience potenziale di 600milioni di telespettatori, mentre 150 erano i giornalisti accreditati e presenti al Palazzetto.

Tra coloro che hanno assistito dal vivo alle partite della Nazionale italiana, anche il Presidente del Consiglio Matteo Renzi e il sindaco di Firenze Dario Nardella, entrambi con le rispettive famiglie.

Il Comitato Organizzatore, rappresentato dal Comitato Regionale FIPAV Toscana in collaborazione con la FIPAV, si è avvalso dell’impegno di 100 volontari e del supporto di partner istituzionali quali la Regione Toscana, il Comune di Firenze, l’Istituto per il Credito Sportivo, Publiacqua e la Misericordia di Firenze e gli sponsor Eli Lilly, Garda Eventi, Corriere dello Sport e QN-QS La Nazione.

Fondamentale anche il lavoro di tutto lo staff del Mandela Forum, che ha peraltro ospitato l’evento proprio in contemporanea al Mandela Day, il 18 luglio, e dei volontari di Trisomia21, che hanno gestito il merchandising ufficiale.

Purtroppo l’Italia non è riuscita a raggiungere la finale per la medaglia d’oro, ma s’è comunque confermata ai vertici del volley mondiale con un bronzo che va a bissare quello di un anno fa. Non sono mancate le sorprese in questa World League Finals, dalla vittoria degli Stati Uniti contro la corazzata brasiliana, all’esordio brillante dell’Iran in una fase finale.

Elio Sità, presidente del Comitato Organizzatore, ha commentato il successo della manifestazione: “Ringrazio in primis il pubblico toscano, che in questi giorni ha sempre riempito il Mandela Forum, e tutti gli appassionati e i tifosi delle sei Nazionali in gara, che hanno fatto di questo evento un grande spettacolo di colori e un incontro festoso di culture diverse. L’eccellente riuscita di questa World League Finals, pur in un periodo dell’anno poco adatto agli sport indoor, è il giusto premio a tanti mesi di lavoro, una soddisfazione unita all’orgoglio di aver riportato in Italia la fase finale di questo torneo dopo dieci anni”.

Il “team” degli sponsor si completa con i partner internazionali Honda, Mikasa, Gerflor, Jinling Sports e con quelli nazionali Kinder, Crai, Asics, Trentino, Aeronautica Militare e Banca Intesa – CR Firenze.



