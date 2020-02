Mar, 18/02/2020 - 10:17 — La redazione

"Si legge che, tranne in Toscana, Italia Viva alle elezioni regionali vuole correre da sola. A che scopo? Vincere in Toscana è molto probabile.

Ma allora perchè Italia Viva nelle altre regioni vorrebbe andare da sola dando oggettivamente una mano alla destra?". Così, su Facebook, il Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi.

In primavera, oltre che in Toscana, si voterà in Veneto, Campania, Liguria, Marche e Puglia.