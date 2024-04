Aeroporto, Gambetta Vianna: "L'ultima parola spetta a Enac, a prescindere dal voto sul Pit" | Il Sito di Firenze

Sunday, 20 July 2014 – 06:38

Firenze – Peretola

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Ven, 18/07/2014 – 12:39 — La Redazione

«Il gruppo Più Toscana/Nuovo Centrodestra ha votato convintamente a favore della pista dell’aeroporto di Peretola da 2000 metri. Ma i nostri dubbi sul documento, evidenziati in un ordine del giorno presentato in Aula, e le voci di un probabile ricorso di Enac, anche se la decisione verrà presa dal cda, ci fanno capire che alla fine, Pit o non Pit, sarà l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile a decidere sulla lunghezza della pista del Vespucci». A dichiararlo è il capogruppo di Più Toscana/Nuovo Centrodestra, Antonio Gambetta Vianna, tornando sulla votazione di mercoledì in Consiglio regionale.

«Il voto di mercoledì – prosegue l’esponente di Ncd – ha evidenziato una netta spaccatura all’interno della Maggioranza di governo in Toscana. Fortunatamente, il voto non è stato ideologico, ma le opposizioni hanno votato per coscienza. Ad oggi, però, bisogna capire che Enac avrebbe avuto lo stesso l’ultima parola anche se il documento sul Pit non fosse passato. Se Enac vuole fare la pista da 2.400 metri, la farà a prescindere da quello che abbiamo deciso in Palazzo Panciatichi. Per questo – conclude Gambetta Vianna – chiedo al Presidente Rossi di far valere le ragioni della Regione Toscana, e questo anche per evitare ulteriori impatti su Prato e sulla Piana Fiorentina».

Sunday, 20 July 2014 – 06:38

Firenze – Peretola

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Ven, 18/07/2014 – 12:39 — La Redazione

«Il gruppo Più Toscana/Nuovo Centrodestra ha votato convintamente a favore della pista dell’aeroporto di Peretola da 2000 metri. Ma i nostri dubbi sul documento, evidenziati in un ordine del giorno presentato in Aula, e le voci di un probabile ricorso di Enac, anche se la decisione verrà presa dal cda, ci fanno capire che alla fine, Pit o non Pit, sarà l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile a decidere sulla lunghezza della pista del Vespucci». A dichiararlo è il capogruppo di Più Toscana/Nuovo Centrodestra, Antonio Gambetta Vianna, tornando sulla votazione di mercoledì in Consiglio regionale.

«Il voto di mercoledì – prosegue l’esponente di Ncd – ha evidenziato una netta spaccatura all’interno della Maggioranza di governo in Toscana. Fortunatamente, il voto non è stato ideologico, ma le opposizioni hanno votato per coscienza. Ad oggi, però, bisogna capire che Enac avrebbe avuto lo stesso l’ultima parola anche se il documento sul Pit non fosse passato. Se Enac vuole fare la pista da 2.400 metri, la farà a prescindere da quello che abbiamo deciso in Palazzo Panciatichi. Per questo – conclude Gambetta Vianna – chiedo al Presidente Rossi di far valere le ragioni della Regione Toscana, e questo anche per evitare ulteriori impatti su Prato e sulla Piana Fiorentina».