Inchiesta G8, arrestato l'ex patron Btp Riccardo Fusi | Il Sito di Firenze

Thursday, 08 May 2014 – 00:47

bancarotta fraudolenta

Da ieri è ai domiciliari

Gio, 05/09/2013 – 14:19 — La Redazione

L’ex patron del gruppo di costruzioni Btp Riccardo Fusi e’ da ieri agli arresti domiciliari. L’accusa e’ di bancarotta fraudolenta. L’inchiesta riguarda le operazioni condotte da tre societa’ del gruppo – la Alfieri, la Gr Partners e la Finmari – dichiarate fallite dal tribunale di Firenze il 6 giugno 2012. L’indagine e’ uno sviluppo degli accertamenti sulla cosiddetta ‘cricca’del G8, procedimento per il quale Fusi e’ stato condannato a Roma con Angelo Balducci, Fabio De Santis e Francesco De Vito Piscicelli.

