Spazi Armonici 2014: domani ultimo appuntamento con Rivolta e Cusano | Il Sito di Firenze

Friday, 25 July 2014 – 19:59

Palazzo Medici Riccardi

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Gio, 24/07/2014 – 00:00 — La Redazione

Domani, venerdì 25 luglio alle ore 21.00 si terrà l’ultimo appuntamento di Spazi Armonici 2014, nel Salone Carlo VIII di Palazzo Medici Riccardi a Firenze: il direttore d’orchestra Renato Rivolta prepara e guida con la sua grande esperienza i giovani dell’OGI in due interessanti composizioni del ‘900: si inizia con la Sinfonietta di Zemlinsky, del 1934, che è uno degli ultimi lavori scritti dal compositore tedesco prima che l’ascesa del nazismo lo costringesse alla fuga dall’Europa. A seguire il Concerto per pianoforte e fiati di Igor Stravinsky (solista Federica Bortoluzzi), del 1924, dove una scrittura di stampo neoclassico scarnifica in modo inquietante gli antichi modelli.

La conclusione è affidata alla versione per orchestra d’archi -approntata dal compositore Fabio Vacchi- della parte pianistica della celebre Sonata per violino e pianoforte di Cesar Franck. La vibrante musicalità del violino di Felice Cusano sarà per i giovani musicisti dell’OGI un viatico di crescita ed un’occasione gioiosa di far musica insieme.

per informazioni sulla modalità di ingresso:

marketing@scuolamusica.fiesole.fi.it • Tel. 055 5978548

Segui @ilsitodifirenze

Friday, 25 July 2014 – 19:59

Palazzo Medici Riccardi

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Gio, 24/07/2014 – 00:00 — La Redazione

Domani, venerdì 25 luglio alle ore 21.00 si terrà l’ultimo appuntamento di Spazi Armonici 2014, nel Salone Carlo VIII di Palazzo Medici Riccardi a Firenze: il direttore d’orchestra Renato Rivolta prepara e guida con la sua grande esperienza i giovani dell’OGI in due interessanti composizioni del ‘900: si inizia con la Sinfonietta di Zemlinsky, del 1934, che è uno degli ultimi lavori scritti dal compositore tedesco prima che l’ascesa del nazismo lo costringesse alla fuga dall’Europa. A seguire il Concerto per pianoforte e fiati di Igor Stravinsky (solista Federica Bortoluzzi), del 1924, dove una scrittura di stampo neoclassico scarnifica in modo inquietante gli antichi modelli.

La conclusione è affidata alla versione per orchestra d’archi -approntata dal compositore Fabio Vacchi- della parte pianistica della celebre Sonata per violino e pianoforte di Cesar Franck. La vibrante musicalità del violino di Felice Cusano sarà per i giovani musicisti dell’OGI un viatico di crescita ed un’occasione gioiosa di far musica insieme.

per informazioni sulla modalità di ingresso:

marketing@scuolamusica.fiesole.fi.it • Tel. 055 5978548

Segui @ilsitodifirenze