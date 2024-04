Calcio Storico Fiorentino, si gioca la semifinale Azzurri-Bianchi | Il Sito di Firenze

Monday, 16 June 2014 – 06:56

sabato 14 giugno

Mar, 10/06/2014 – 15:37 — Matteo Cali

Secondo alcune indiscrezioni raccolte da ilsitodifirenze.it la semifinale del Torneo di San Giovanni del Calcio Storico Fiorentino tra Azzurri di Santa Croce e Bianchi di Santo Spirito, incerta fino a pochi minuti fa, con tutta probabilità si giocherà. In queste ore il presidente del Calcio Storico Michele Pierguidi è a colloquio con i leader storici dei due colori e sarebbe stato trovato l’accordo per scendere in campo. Nelle scorse settimane si era insistentemente sparsa la voce di un probabile forfait degli Azzurri che ad oggi appare rientrato. Sabato quindi la prima sfida del Torneo 2014 tra Azzurri e Bianchi, mentre la seconda semifinale tra Verdi di San Giovanni e Rossi di Santa Maria Novella si giocherà domenica 15 giugno. Finalissima il 24 giugno per il patrono di San Giovanni.

