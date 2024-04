Aereoporto, Cna:"Pista parallela, senza se e senza ma" | Il Sito di Firenze

Friday, 25 July 2014 – 22:41

Peretola

Il presidente Fancelli:"Unica soluzione che può salvare l’aereoporto"

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Ven, 25/02/2011 – 14:20 — La Redazione

"Prendo una posizione senza se e senza ma per la pista parallela, che è l’unica soluzione, quella che davvero può salvare l’aeroporto di Peretola". Lo ha detto Mauro Fancelli, presidente di Cna Firenze, intervenendo nel dibattito in corso sull’ipotesi di potenziamento dello scalo fiorentino. "Come presidente di Cna sono sempre stato a favore di un’opzione di messa in sicurezza dell’aeroporto", ha detto Fancelli a margine di un convegno sul federalismo fiscale municipale, sottolineando che "se non facciamo la pista parallela c’è la possibilità che l’Enac declassi l’aeroporto, per cui a seguito di un declassamento ci troveremmo con una ulteriore mancanza".

Friday, 25 July 2014 – 22:41

Peretola

Il presidente Fancelli:"Unica soluzione che può salvare l’aereoporto"

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Ven, 25/02/2011 – 14:20 — La Redazione

"Prendo una posizione senza se e senza ma per la pista parallela, che è l’unica soluzione, quella che davvero può salvare l’aeroporto di Peretola". Lo ha detto Mauro Fancelli, presidente di Cna Firenze, intervenendo nel dibattito in corso sull’ipotesi di potenziamento dello scalo fiorentino. "Come presidente di Cna sono sempre stato a favore di un’opzione di messa in sicurezza dell’aeroporto", ha detto Fancelli a margine di un convegno sul federalismo fiscale municipale, sottolineando che "se non facciamo la pista parallela c’è la possibilità che l’Enac declassi l’aeroporto, per cui a seguito di un declassamento ci troveremmo con una ulteriore mancanza".