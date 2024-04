Dal 3 giugno "Trentavoltevolontariato – Festival della Solidarietà" | Il Sito di Firenze

Oltre 50 eventi e 40 associazioni di volontariato coinvolte. Sono i numeri della seconda edizione di ‘Trentavoltevolontariato – Festival della Solidarietà’ la manifestazione promossa e organizzata dalla delegazione Cesvot di Prato in programma per dal 3 al 29 giugno nella provincia di Prato.

Mostrare in trenta giorni il complesso e articolato mondo del volontariato: questo l’obiettivo dell’iniziativa che conta di ripetere lo stesso successo della prima edizione. Mostre fotografiche, incontri con le associazioni, stand informativi, dimostrazioni, spettacoli, concerti e dibattiti sul volontariato. Un calendario ricco di eventi che farà della provincia di Prato capitale del sociale per tutto il mese di giugno.

Fra gli appuntamenti da segnalare la mostra delle pubblicazioni di Cesvot in programma dal 6 al 30 giugno alla Biblioteca Lazzerini di Prato e la presentazione del progetto ‘Porto Volontario’, in programma il 13 giugno nella sede della delegazione Cesvot di Prato che rappresenta un primo esempio di network di associazioni per cercare nuovi volontari, promuovere attività e fare raccolta fondi. L’11 giugno alla Corte delle Sculture in programma “Foolish learning” dove sarà al centro dell’attenzione il tema della salute mentale, con una performance di associazioni pratesi ed europee impegnate in questo ambito, insieme a Cesvot. Sarà l’occasione per mettere a confronto le buone pratiche anti-stigma presenti nei paesi dell’Europa.

Il 20 e 21 giugno invece i riflettori si sposteranno su Poggio a Caiano con una tavola rotonda sul volontariato e stand informativi sulle associazioni. Dal 27 al 29 giugno infine la 3°festa del volontariato di Comeana, manifestazione che rappresenterà l’evento conclusivo del Festival della Solidarietà in cui 24 associazioni pratesi incontreranno i cittadini insieme a quelle del Comune

di Carmignano.

“Rispetto allo scorso anno – spiega Cristina Tacconi, presidente della delegazione Cesvot di Prato – abbiamo deciso di coinvolgere non solo Prato ma anche la provincia con una serie di eventi che hanno come obiettivo far conoscere le tante associazioni attive su tutto il territorio. Siamo felici che, nonostante i tagli, sia stato possibile organizzare questa seconda edizione che ci auguriamo possa ripetere il successo dello scorso anno."

