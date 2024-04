Ferrovie – TAV, Rossi: “Si faccia in fretta il sottoattraversamento di Firenze” | Il Sito di Firenze

Sunday, 10 August 2014 – 09:02

Incontro con Trenitalia

Gio, 07/08/2014 – 00:24 — La Redazione

“Leggo di ulteriori ritardi ai lavori per il sottoattraversamento di Firenze dell’alta velocità ferroviaria. Proprio oggi (ieri, ndr) ho avuto un incontro con Trenitalia. I lavori devono riprendere e chiudere rapidamente. A Milano, Torino e Bologna il sottoattraversamento è stato realizzato. I dati parlano chiaro: con il sottoattraversamento Bologna è balzata al 95 per cento di puntualità oraria del servizio regionale. E allora si faccia anche a Firenze, noi i permessi li abbiamo dati tutti”. Lo ha dichiarato il Presidente della regione Toscana, Enrico Rossi, a margine di un incontro tenutosi in Palazzo Vecchio col Sindaco di Firenze Dario Nardella.

“In Toscana – ha aggiunto – 250mila pendolari si servono del servizio regionale e di questi almeno 70mila gravano intorno all’area metropolitana fiorentina. Non firmeremo nessun contratto con Trenitalia finché non sarà garantito quello che stabilisce il contratto nazionale con Rfi, e cioè che i treni regionali passano avanti all’alta velocità. I pendolari hanno diritto ad arrivare in orario. Aspetto lumi dallo Stato su questo, altrimenti ha concluso – il contratto non lo firmo e non lo pago”.

