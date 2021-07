VIDEO Gkn Driveline licenzia 422 lavoratori, Emiliano Fossi: "Pronti ad un presidio giorno e notte"

Ven, 09/07/2021 - 15:44 — La redazione

L'azienda Gkn Driveline di Campi Bisenzio, alle porte di Firenze, ha annunciato la chiusura dello stabilimento con l'avvio della procedura di licenziamento collettivo per 422 dipendenti. Lo hanno reso noto i sindacati, precisando che la chiusura è stata comunicata tramite mail.

"Da oggi, all'esterno" dello stabilimento della Gkn, "giorno e notte ci sarà un presidio" contro il licenziamento di 422 lavoratori. "Non ce ne andremo finché il governo non darà risposte". Lo assicura il sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi, che, appresa la notizia, ha raggiunto la fabbrica. Fossi chiama al presidio cittadini e istituzioni "perché di questa vicenda sia investito fin da subito il governo e il ministro dello Sviluppo economico".

I lavoratori sono stati "tutti licenziati, da un un momento all'altro la loro vita è cambiata. Si sono costituiti subito in assemblea permanente e faranno la loro giusta e legittima battaglia. La loro è la battaglia di un'intera città, di tutta la provincia e Regione".

"Neanche il tempo di finire di salutare i lavoratori della Gianetti Ruote di Monza licenziati con un'email, neanche il tempo di salire su un treno che ecco sul display del cellulare lampeggiano i messaggi dalla Toscana. Altra azienda, stessa storia: continua la mattanza dello sblocco dei licenziamenti del governo Draghi. Oggi è la volta della Gkn di Campi Bisenzio: 422 persone mandate a casa senza preavviso né motivo, dalla sera alla mattina. Un film, purtroppo, già visto". È quanto afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni.

"Depositerò subito un'interrogazione parlamentare- prosegue l'esponente dell'opposizione di sinistra- affinché il governo si attivi subito e venga in Parlamento a spiegarci cosa intende fare". Inoltre "il prima possibile andrò ad incontrare direttamente i lavoratori e lavoratrici davanti ai cancelli di quella azienda. Ma dico anche un'altra cosa: perché Draghi e il ministro Giorgetti non vengono a vedere con i loro occhi gli effetti reali delle loro politiche scellerate sulle persone in carne e ossa? Paura di non ricevere applausi?"