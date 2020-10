Controlli, Polizia identifica 75 persone in centro storico

Gio, 15/10/2020 - 15:52 — La redazione

Ieri pomeriggio la Questura di Firenze ha predisposto un servizio straordinario di controllo del territorio durante il quale la Polizia di Stato ha identificato 75 persone. Nello specifico sono state effettuate verifiche serrate anche nei pubblici esercizi tra piazza del Mercato Centrale, via Panicale, via Nazionale, via Sant'Antonino. In piazza dell'Unità Italiana gli agenti delle volanti e del Reparto Prevenzione Crimine Toscana hanno sottoposto a fermo per identificazione due cittadini stranieri - un 43enne tunisino e un 48enne originario della Bosnia Erzegovina - denunciati entrambi per la violazione degli obblighi sul soggiorno.