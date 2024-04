Amichevole estiva a Varsavia tra Fiorentina e Real Madrid? | Il Sito di Firenze

Monday, 09 June 2014 – 18:14

Pre-campionato

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Sab, 07/06/2014 – 00:02 — La Redazione

La Fiorentina potrebbe disputare un’amichevole estiva col Real Madrid. Oltre alla tournée in Sudamerica che giocherà dopo il ritiro di Moena (dal 9 al 20 luglio) la Società Viola sta definendo un’amichevole contro i campioni d’Europa del Real Madrid. Secondo i media polacchi, infatti, il 16 agosto i Gigliati di Montella e gli spagnoli allenati da Carlo Ancelotti si dovrebbero incontrare nello stadio nazionale.

Intanto è stata fissata l’assemblea dei soci della ACF Fiorentina che si riunirà il prossimo 26 giugno.

Segui @ilsitodifirenze

Monday, 09 June 2014 – 18:14

Pre-campionato

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Sab, 07/06/2014 – 00:02 — La Redazione

La Fiorentina potrebbe disputare un’amichevole estiva col Real Madrid. Oltre alla tournée in Sudamerica che giocherà dopo il ritiro di Moena (dal 9 al 20 luglio) la Società Viola sta definendo un’amichevole contro i campioni d’Europa del Real Madrid. Secondo i media polacchi, infatti, il 16 agosto i Gigliati di Montella e gli spagnoli allenati da Carlo Ancelotti si dovrebbero incontrare nello stadio nazionale.

Intanto è stata fissata l’assemblea dei soci della ACF Fiorentina che si riunirà il prossimo 26 giugno.

Segui @ilsitodifirenze