Uomo muore investito dal treno alla stazione di Rifredi | Il Sito di Firenze

Friday, 09 May 2014 – 10:35

È accaduto attorno alle 21

Ven, 24/01/2014 – 02:14 — La Redazione

Un uomo è morto ieri sera, intorno alle 21, investito da un treno all’altezza del binario 3 alla stazione di Rifredi a Firenze. Secondo le prime informazioni la vittima, forse un senza fissa dimora, camminava sul binario quando è sopraggiunto il treno Italo 9991, partito da Venezia e diretto a Roma Ostiense. Il macchinista ha visto l’uomo sul binario che è sembrato non accorgersi dell’arrivo del convoglio, e, oltre ai freni, ha attivato tutti i segnali di allarme, ma l’impatto è stato inevitabile.

Ven, 24/01/2014 – 02:14 — La Redazione

