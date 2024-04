Calcio Storico Fiorentino, l'attore Marco Messeri e il giornalista Oliviero Beha saranno i Magnifici Messere | Il Sito di Firenze

Monday, 16 June 2014 – 06:58

semifinali

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Ven, 13/06/2014 – 16:07 — La Redazione

Marco Messeri, attore fiorentino e Oliviero Beha, giornalista saranno i Magnifici Messeri delle due gare in programma domani e domenica, 14 e 15 giugno, dell’edizione 2014 del Calcio storico fiorentino. È stato Dario Nardella a darne notizia questa mattina in Palazzo Vecchio: "La scelta dell’attore Marco Messeri come ‘Magnifico Messere’- spiega Nardella- vuole essere anche un omaggio a Massimo Troisi, a vent’anni dalla sua morte, e che proprio con Messeri ha collaborato in diversi film".

Lo stilista Stefano Ricci, ma questa non e’ una novita’, visto che il presidente del Calcio storico, Michele Pierguidi, ne aveva dato comunicazione giorni fa, sara’ il ‘Magnifico Messere’ della finalissima, in programma il 14 giugno per il patrono di Firenze, San Giovanni Battista.

Monday, 16 June 2014 – 06:58

semifinali

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Ven, 13/06/2014 – 16:07 — La Redazione

Marco Messeri, attore fiorentino e Oliviero Beha, giornalista saranno i Magnifici Messeri delle due gare in programma domani e domenica, 14 e 15 giugno, dell’edizione 2014 del Calcio storico fiorentino. È stato Dario Nardella a darne notizia questa mattina in Palazzo Vecchio: "La scelta dell’attore Marco Messeri come ‘Magnifico Messere’- spiega Nardella- vuole essere anche un omaggio a Massimo Troisi, a vent’anni dalla sua morte, e che proprio con Messeri ha collaborato in diversi film".

Lo stilista Stefano Ricci, ma questa non e’ una novita’, visto che il presidente del Calcio storico, Michele Pierguidi, ne aveva dato comunicazione giorni fa, sara’ il ‘Magnifico Messere’ della finalissima, in programma il 14 giugno per il patrono di Firenze, San Giovanni Battista.