Il Duomo di Firenze su Instagram. Oltre 1000 scatti inviati a #MuseoDuomoFI | Il Sito di Firenze

Ven, 18/10/2013 – 11:41 — La Redazione

Prosegue fino alla fine del mese la campagna fotografica “UNA FOTO DA MUSEO. IL TUO OCCHIO SUL GRANDE MUSEO DEL DUOMO” promossa dall’Opera di Santa Maria del Fiore di Firenze su Instagram, il social network “per immagini”. Oltre mille immagini scattate fino ad oggi, dove a far da padrone è la Piazza del Duomo, interpretata in modo originale, ma anche particolari sorprendenti degli altri monumenti. L’Instagram Challenge ha come soggetto tutti i luoghi del Grande Museo del Duomo: Cattedrale di Santa Maria del Fiore, Cupola del Brunelleschi, Campanile di Giotto, Cripta di Santa Reparata, Battistero, Galleria d’arte del Museo dell’Opera del Duomo, Bottega dell’Opera di Santa Maria del Fiore, Palazzo dei Canonici, Lastra della Palla del Verrocchio, Colonna di San Zanobi. Si può partecipare registrandosi sulla pagina dedicata (operaduomo.firenze.it/contest/), georeferenziando la propria foto e taggandola #MuseoDuomoFI. Le foto selezionate saranno poi esposte in una Mostra, dal 22 al 24 novembre 2013, presso il Centro Arte e Cultura dell’Opera di Santa Maria del Fiore. Per tutte le informazioni visitare il sito internet: http://operaduomo.firenze.it/contest

