Aggredito con spray urticante in via Canova. Ladri via con 33.000 euro | Il Sito di Firenze

Sunday, 20 July 2014 – 06:39

rapina alle 12

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Mer, 16/07/2014 – 14:50 — La Redazione

Attimi di panico e paura in via Canova, alla periferia nord di Firenze, quando un uomo di 74 anni intorno a mezzogiorno è stato aggredito da tre uomini che gli hanno spruzzato spray urticante in viso, portando via una borsa con 33.000 euro in contanti della vittima e scappando con l’ingente bottino. Secondo la ricostruzione della polizia, l’uomo aveva l’abitudine di portare con sé i suoi risparmi e sarebbe stato aggredito vicino all’ingresso della sua abitazione. L’uomo ha rifiutato le cure mediche del 118 ma ha descritto i tre malviventi agli agenti delle volanti.

Sunday, 20 July 2014 – 06:39

rapina alle 12

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Mer, 16/07/2014 – 14:50 — La Redazione

Attimi di panico e paura in via Canova, alla periferia nord di Firenze, quando un uomo di 74 anni intorno a mezzogiorno è stato aggredito da tre uomini che gli hanno spruzzato spray urticante in viso, portando via una borsa con 33.000 euro in contanti della vittima e scappando con l’ingente bottino. Secondo la ricostruzione della polizia, l’uomo aveva l’abitudine di portare con sé i suoi risparmi e sarebbe stato aggredito vicino all’ingresso della sua abitazione. L’uomo ha rifiutato le cure mediche del 118 ma ha descritto i tre malviventi agli agenti delle volanti.