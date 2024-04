Sicurezza Cascine, Torselli (FdI): "Da parte dell'amministrazione sempre le solite scuse" | Il Sito di Firenze

"L’amministrazione comunale non può, ogni volta che viene chiamata alle proprie responsabilità su degrado, illegalità e criminalità, trincerarsi dietro scuse quali ‘non spetta a noi mantenere l’ordine pubblico’ e ‘faremo eventi per rivitalizzare i parchi cittadini’. I fatti accaduti in questi giorni (un giornalista ed un poliziotto aggrediti in pieno giorno da alcune prostitute, un ‘tappeto’ di siringhe lungo i vialetti di accesso al parco, ecc…) vi smentiscono categoricamente: illegalità, degrado e criminalità al parco delle Cascine la fanno da padrone ormai anche in pieno giorno ed alla luce del sole, altro che eventi notturni!". Così Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale replica in consiglio comunale all’assessore Giachi.

"La storia del ‘facciamo eventi’ – rincara Torselli – non regge più, perché il problema del degrado, dell’illegalità e della criminalità nel parco delle Cascine non è più esclusivamente una cosa che avviene di notte, ma in pieno pomeriggio, mentre nel parco ci sono i bambini che vanno alla scuola calcio o coloro che vogliono prendere un caffè al fresco".

"Ed anche sull’ordine pubblico la ‘linea difensiva’ dell’amministrazione non regge – spiega Torselli – infatti, se è vero che l’ordine pubblico non rientra tra le competenze della giunta, nessuno vi ha detto di non istituire un assessorato alla sicurezza. Non avere una figura di riferimento per la sicurezza cittadina è una vostra scelta politica ben precisa, di cui vi dovete assumere la responsabilità".

"Infine sul mantenimento del reparto di Polizia a cavallo – conclude Torselli – vi ricordo che la trattativa con lo stato, di cui siete a conoscenza, rischia di scivolare a settembre, quando forse potrebbe essere troppo tardi. Serve una soluzione tampone, provvisoria, che dipende solo ed esclusivamente da voi".



"L’amministrazione comunale non può, ogni volta che viene chiamata alle proprie responsabilità su degrado, illegalità e criminalità, trincerarsi dietro scuse quali ‘non spetta a noi mantenere l’ordine pubblico’ e ‘faremo eventi per rivitalizzare i parchi cittadini’. I fatti accaduti in questi giorni (un giornalista ed un poliziotto aggrediti in pieno giorno da alcune prostitute, un ‘tappeto’ di siringhe lungo i vialetti di accesso al parco, ecc…) vi smentiscono categoricamente: illegalità, degrado e criminalità al parco delle Cascine la fanno da padrone ormai anche in pieno giorno ed alla luce del sole, altro che eventi notturni!". Così Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale replica in consiglio comunale all’assessore Giachi.

"La storia del ‘facciamo eventi’ – rincara Torselli – non regge più, perché il problema del degrado, dell’illegalità e della criminalità nel parco delle Cascine non è più esclusivamente una cosa che avviene di notte, ma in pieno pomeriggio, mentre nel parco ci sono i bambini che vanno alla scuola calcio o coloro che vogliono prendere un caffè al fresco".

"Ed anche sull’ordine pubblico la ‘linea difensiva’ dell’amministrazione non regge – spiega Torselli – infatti, se è vero che l’ordine pubblico non rientra tra le competenze della giunta, nessuno vi ha detto di non istituire un assessorato alla sicurezza. Non avere una figura di riferimento per la sicurezza cittadina è una vostra scelta politica ben precisa, di cui vi dovete assumere la responsabilità".

"Infine sul mantenimento del reparto di Polizia a cavallo – conclude Torselli – vi ricordo che la trattativa con lo stato, di cui siete a conoscenza, rischia di scivolare a settembre, quando forse potrebbe essere troppo tardi. Serve una soluzione tampone, provvisoria, che dipende solo ed esclusivamente da voi".