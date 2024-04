5 operai cadono in fossa biologica storditi dalle esalazioni. 3 in codice rosso | Il Sito di Firenze

Tuesday, 20 May 2014 – 19:40

Scandicci

Gio, 15/05/2014 – 12:07 — La Redazione

Stamani a Scandicci 5 operai sono caduti un una fossa biologica mentre la stavano pulendo. Tre di loro sono stati trasportati in codice rosso in ospedale, due con codice giallo.

L’incidente è avvenuto in piazza Boccaccio. Da chiarire la dinamica dell’incidente, ma secondo una prima ricostruzione uno degli operai impegnato nella pulitura avrebbe perso i sensi, probabilmente a causa delle esalazioni, e sarebbe caduto all’interno. I colleghi di lavoro a loro volta sarebbero caduti

nel tentativo di aiutarlo.

