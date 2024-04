Imbrattata la chiesa di Santo Spirito con la scritta "bella merda" | Il Sito di Firenze

Monday, 26 May 2014 – 15:18

Monday, 26 May 2014 – 15:18

Ennesimo episodio

Ven, 23/05/2014 – 15:10 — La Redazione

Nuovo episodio di vergognoso vandalismo sulla facciata della basilica di Santo Spirito di Firenze. Ignoti nella notte con una bomboletta spray di vernice nera hanno scritto ”Bella merda” sull’abside della chiesa. Poco più di un mese fa l’ultimo episodio di una serie che va avanti da anni: sulla facciata della chiesa era stata vergata sempre con lo spray nero una scritta lunga tre metri dove si leggeva ”12/4 tutti a Roma”.