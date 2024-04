Mencucci: "La Fiorentina vuole riscattare Cuadrado. Amichevole col Real" | Il Sito di Firenze

Monday, 09 June 2014 – 18:14

Casciana Terme

Sab, 07/06/2014 – 12:40 — La Redazione

"Aspettiamo che torni a Firenze Andrea Della Valle, ma il nostro obiettivo è quello di riscattare Cuadrado dall’Udinese". Lo ha detto l’AD della ACF Fiorentina Sandro Mencucci in occasione della festa del ‘"Viola club Casciana terme". "La Fiorentina di quest’anno – ha aggiunto – ha fatto grandi cose nonostante i tanti infortuni avvenuti nel corso della stagione e la Società non vuole solo mantenere questo bel gruppo ma punta decisamente a migliorarlo. Con i recuperi dei nostri migliori giocatori e con un po’ di fortuna, sono convinto che la prossima stagione ci potrà regalare molte belle soddisfazioni. Sono molto contento anche per i due giovani attaccanti viola Babacar e Bernardeschi. Presto li vedremo in serie A e spero che uno dei due possa rimanere alla

Fiorentina nella prossima stagione".

Il Real Madrid ha invitato la Fiorentina per un test amichevole da disputarsi a Varsavia il prossimo 16 agosto. "Giocare contro i campioni d’Europa – ha detto Mencucci – sarà un motivo di grande orgoglio per noi".

