Pietro Pacciani e il caso del mostro di Firenze tornano a Un giorno in Pretura

Ven, 12/06/2020 - 19:25 — La redazione

Si torna a parlare del Mostro di Firenze, stavolta è "Un Giorno in Pretura", il programma di Roberta Petrelluzzi, in onda domani sabato 13 giugno, alle 23.55, su Rai3, che ripropone la parabola giudiziaria di Pietro Pacciani, morto prima che la vicenda processuale arrivasse a conclusione. Il contadino di Mercatale è stato accusato di essere l'autore di 7 duplici delitti, che per oltre 15 anni insanguinarono la campagna toscana. Nella puntata sarà tratteggiata la personalità istrionica di Pacciani.