Domenica 6 luglio a Firenze fa tappa Hard Rock Rising On The Road | Il Sito di Firenze

Attesa a Firenze, Domenica 6 Luglio, in Piazza S.Maria Novella, alle ore 18.00, la seconda tappa italiana di Hard Rock Rising On The Road.

L’evento, gratuito, è realizzato con il Patrocinio del Comune di Firenze e rientra nella programmazione degli eventi per l’Estate Fiorentina. Il truck brandizzato Hard Rock, che diventa un palco integrato per dare vita ad un evento con tutte le caratteristiche di un grande live, sta percorrendo in Europa oltre 10mila km on the road con ben 15 tappe nelle principali città per dare volume e visibilità alle migliori band emergenti dei vari paesi. Da Glasgow passando per Londra, Bruxelles, Berlino, fino a Madrid, Nizza, e molte altre.

Il truck arriverà in Italia Sabato 5 Luglio con prima tappa Jesolo (Venezia). A Firenze, il giorno dopo, porterà in città il groove dei VELVET, il sound internazionale dei THE CARNABYS, la proposta cantautorale di JACK JASELLI, i fiorentini MARCOMALE e il vincitore della BATTLE OF THE BANDS ITALIA, gli EL SANTO. Oltre 4 ore di musica dal vivo per tutti i gusti e tutte le età, con la presenza di ANDREA ROCK di Virgin Radio.

Sono previsti social media contest che permetteranno al pubblico presente di vincere subito numerosi gadget Marshall e una Chitarra elettrica Fender.

Hard Rock Rising on the Road concluderà il tour italiano a ROMA, al primo attesissimo Hard Rock Live Roma, in calendario per Sabato 12 Luglio, in Piazza del Popolo. Un evento musicale, gratuito, al quale parteciperanno star internazionali e artisti emergenti. Accanto ai già annunciati Negramaro, come headliner, Hard Rock Live Roma porta in Italia altri nomi internazionali come la band scozzese indie-rock The Fratellis, l’amatissima band inglese i Sadie & The HotHeads, il cantante pop britannico Ben Montague, gli emergenti romani Kutso e tanti altri.

