Dodicenne investita sulle strisce ricoverata in gravi condizioni al Meyer di Firenze | Il Sito di Firenze

Friday, 30 May 2014 – 20:24

Vicchio

Mer, 28/05/2014 – 00:26 — La Redazione

Una dodicenne di Vicchio (Firenze) ieri sera è stata investita da un’auto mentre stava attraversando la strada nei pressi delle strisce pedonali in compagnia della madre, vicino alla stazione del paese del Mugello.

A condurre l’auto un abitante del posto.

La ragazzina ha riportato un grave trauma cranico ed ora si trova ricoverata all’ospedale Meyer di Firenze. Illesa la madre.

