Fiorentina – Udinese: le formazioni ufficiali – Semifinale di Coppa Italia | Il Sito di Firenze

Le formazioni ufficiali di Fiorentina – Udinese, gara valida per la semifinale di ritorno della Coppa Italia – Tim Cup 2013 – 2014:

Fiorentina: (3-5-2) Neto; Diakité, Gonzalo Rodriguez, Savic; Cuadrado; Mati Fernandez, Pizarro, Aquilani, Pasqual; Joaquin, Matri. A disp. Rosati, Lupatelli, Roncaglia, Compper, Bakic, Vargas, Anderson, Matos, Wolski, Ilicic, Gomez. All. Montella.

Diffidati Ilicic, Vargas, Cuadrado e Roncaglia.

Udinese: (3-5-1-1) Scuffet, Heurtaux, Danilo, Domizzi, Widmer, Pinzi, Allan, Pereyra, Gabriel Silva, Fernandes, Di Natale. A disp. Kelava, Naldo, Bubnjic, Basta, Jadson, Yebda, Badu, Lazzari, Nico Lopez, Zielinski, Maicosuel, Muriel. ALL. Guidolin

Diffidati: Di Natale, Muriel, Heaurtaux, Lazzari, Badu, Allan e Pinzi.

Arbitro: Davide Massa della sezione di Imperia. Assistenti Barbirati e Tonolini, quarto uomo Doveri.

