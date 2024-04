Incidente a Gavinana, macchina si ribalta. Due feriti gravi – GUARDA LE FOTO | Il Sito di Firenze

Tuesday, 15 July 2014 – 05:13

largo pietro paolo boscoli

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Sab, 12/07/2014 – 13:56 — Matteo Cali

Spettacolare incidente con ribaltamento questa mattina intorno alle 10 in Largo Pietro Paolo Boscoli, nella zona di Gavinana a Firenze. Nell’impatto sono state coinvolte due auto che sopraggiungevano l’una da via Uguccione della Faggiola e l’altra da Filippo degli Ugoni. Ha avuto la peggio la Fiat Panda, che arrivava da via Della Faggiola guidata da una coppia di anziani, che secondo le prime ricostruzioni non si sarebbe fermata allo stop. Il violento impatto con la Volswagen Passat ha causato il ribaltamento della vettura. I conducenti della Fiat Panda sono rimasti feriti gravemente ma non sarebbero in pericolo di vita. Illesi i conducenti dell’altra vettura. Sul posto sono intervenuti 118, vigili del Fuoco e Polizia Municipale per i rilievi del caso.

Tuesday, 15 July 2014 – 05:13

largo pietro paolo boscoli

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Sab, 12/07/2014 – 13:56 — Matteo Cali

Spettacolare incidente con ribaltamento questa mattina intorno alle 10 in Largo Pietro Paolo Boscoli, nella zona di Gavinana a Firenze. Nell’impatto sono state coinvolte due auto che sopraggiungevano l’una da via Uguccione della Faggiola e l’altra da Filippo degli Ugoni. Ha avuto la peggio la Fiat Panda, che arrivava da via Della Faggiola guidata da una coppia di anziani, che secondo le prime ricostruzioni non si sarebbe fermata allo stop. Il violento impatto con la Volswagen Passat ha causato il ribaltamento della vettura. I conducenti della Fiat Panda sono rimasti feriti gravemente ma non sarebbero in pericolo di vita. Illesi i conducenti dell’altra vettura. Sul posto sono intervenuti 118, vigili del Fuoco e Polizia Municipale per i rilievi del caso.