Forteto: oltre agli abusi sessuali, spunta l'indagine per truffa alla Regione Toscana | Il Sito di Firenze

Friday, 22 August 2014 – 03:48

Fondi illeciti

Ven, 07/03/2014 – 13:21 — La Redazione

Oltre alle violenze e agli abusi sessuali su minori, nel processo alla comunità di recupero “Il Forteto”, spunta anche un fascicolo con l’ipotesi di truffa per aver ricevuto finanziamenti da enti pubblici per attività che in realtà non sono state svolte.

Lo riporta l’edizione odierna del Corriere Fiorentino. La Guardia di Finanza ha sequestrato documenti e computer negli uffici della comunità di Vicchio del Mugello. I finanziamenti sarebbero quelli erogati dalla Regione Toscana per convegni ed attività formative, ricevuti tra il 2002 e il 2008. Sono gli stessi finanziamenti contestati dalla commissione d’inchiesta della Regione Toscana, dove si sottolineava che erano state concesse a Fiesoli nonostante fosse già stato condannato nel 1985 (in via definitiva) per atti di libidine violenta, corruzione di minore e maltrattamenti.

