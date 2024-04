Torselli (FdI) disegna l'identikit del "tartassato dal bilancio di Nardella" | Il Sito di Firenze

"Italiano, artigiano o commerciante, magari operante in uno dei settori più penalizzati da TARI e COSAP; proprietario di una sola casa, quella in cui vive; con un reddito mensile compreso tra i 1.700 ed i 1.800 Euro al mese. Ecco l’identikit del soggetto più colpito dal bilancio presentato oggi dal sindaco Nardella. Il "bilancio scacciacrisi", come lo stesso sindaco lo ha definito, che in realtà graverà principalmente proprio sulle tasche di quella fascia sociale che è stata, fino ad oggi, la più colpita dalla crisi stessa". Questo è quanto dichiarato dal capogruppo di Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale in consiglio comunale di Firenze, Francesco Torselli.

"Il bilancio che dovrebbe "aumentare gli investimenti senza aumentare le tasse" – spiega Torselli – in realtà fa l’esatto contrario: maggiora dello 0,08% la TASI rispetto al massimo previsto dalla normativa nazionale (la normativa nazionale prevede la TASI tra lo 0,1% e lo 0,25%, Firenze applicherà alla prima casa di proprietà lo 0,33%); lascia invariata l’IMU sulla seconda casa e sugli edifici commerciali, ma dimentica di dire che l’IMU su queste tipologie è già al massimo previsto dalla normativa nazionale; lascia invariate COSAP e TARI rispetto agli anni scorsi, ma dimentica anche in questo caso di dire che, soprattutto per alcune categorie commerciali, queste imposte hanno già raggiunto livelli insostenibili negli anni passati".

"Sugli investimenti poi – prosegue l’esponente di Fratelli d’Italia – condividiamo le parole del sindaco quando dice che "laddove non ci sono investimenti pubblici, è impossibile pretendere che investano i privati". Parole sante, ma Nardella non lo dica a noi, lo dica a Rossi ed ai suoi compagni di partito che governano la regione: infrastrutture, bretelle, stadio, aeroporto… Tante parole, ma i fatti stanno a zero".

"Per non parlare dei cantieri per la realizzazione delle linee 2 e 3 della tramvia – conclude Torselli – che il sindaco definisce una grande opportunità per Firenze, che creerà 4.000 nuovi posti di lavoro. Peccato che non sia stata spesa una sola parola per quei posti di lavoro che la tramvia invece porterà via: quelli di chi lavora nelle attività commerciali ed artigianali lungo la cantierizzazione".



